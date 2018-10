Uwaga na maile z fakturą. To oszustwo

Na skrzynki mailowe polskich firm spływają od dłuższego czasu tajemnicze maile z fakturą. Ta ma znajdować się pod przesłanym linkiem. Kliknięcie w niego oznacza ogromne kłopoty.

Łatwo się na niego nabrać, gdyż wiadomość wygląda niepozornie. Jest nawet wspomnienie o RODO, co jest o tyle sprytnym pomysłem, że jeszcze nie każdy posiada odpowiednią wiedzę potrzebną do interpretacji tych przepisów. Zwykle mail wygląda tak:

Po kliknięciu w przesłany link zostajemy przeniesieni do witryny podobnej do wyglądu programu Adobe Reader. Prosi nas ona o pobranie wtyczki. Po zgodzie zostaniemy przekierowani pod adres http://adobe.5v[.]pl/AdobeUpdate.exe. To jednak nie wtyczka, tylko wirus typu trojan/RAT. To typ wirusa, który instaluje na naszym komputerze niepożądane aplikacje, które nas szpiegują oraz wysyłają nasze poufne informacje. Ten akurat powoduje on złośliwą modyfikacje rejestru Windowsa i połączenie z hostem ola100.hopto.org 51.254.56.13