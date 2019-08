Uważaj na te kubki! GIS wycofał je ze sprzedaży

Główny Inspektorat Sanitarny wycofał ze sprzedaży kubek termiczny "to go" z melaminy z włóknami bambusa. Zagraża zdrowiu.

Masz ten kubek w domu? Lepiej go zwróć, a na pewno z niego nie korzystaj. Produkt pod nazwą: "Kubek do kawy z melaminy 'to go' z włóknami bambusa" został wycofany ze sprzedaży przez Główny Inspektorat Sanitarny. "W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację formaldehydu na poziomie, który zgodnie z oceną ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów" - czytamy w komunikacie GIS-u.