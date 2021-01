Uzbierał pieniądze na tym, że stał się memem. Teraz przekaże je potrzebującym

Jak niezależny senator z Vermont zebrał te środki? Poprzez sprzedaż produktów przedstawiających go w rękawiczkach podczas inauguracji nowego prezydenta. T-shirty, swetry i inne powiązane ze zdjęciem produkty trafiły do sprzedaży w internetowej witrynie wieczorem 21 stycznia.

Zapas, który przeznaczony był na wieczorną sprzedaż, rozszedł się w zaledwie 30 minut. Nowe produkty, które dodano w miniony weekend, rozeszły się do poniedziałkowego poranka.

"Ale nawet ta suma nie może zastąpić decyzji Kongresu i zrobię co w mojej mocy w Waszyngtonie, aby pracownicy w Vermont i w całym kraju otrzymali wsparcie, którego potrzebują w najgorszym kryzysie, od czasów Wielkiego Kryzysu" - zapowiedział senator.

- Nigdy nie spodziewam się i nigdy nie dążę do tego, by moja praca była przekonwertowywana na memy - mówi. Dodaje, że humorystyczne montaże nie dziwią go dlatego, że "internet i media społecznościowe są nieprzewidywalne".