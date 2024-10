Via Carpatia uprzykrza życie mieszkańcom. GDDKiA odpowiada

Jego posesja graniczy z trasą szybkiego ruchu S19. To fragment międzynarodowej trasy Via Carpatia, która ma połączyć Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Odcinek Niedrzwica Duża-Kraśnik, przy którym znajdują się grunty Sebastiana Wróbla, został oddany do ruchu w 2022 r.