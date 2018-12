W 75 proc. domów prezenty dostanie każdy. Co czternasta osoba nie dostanie nic na święta

Przeciętny prezent będzie droższy w tym roku w porównaniu do 2017 r. Dziecko dostanie upominek za około 170 zł, dorosły za 130 zł - wynika z badania dla BIG InfoMonitor.

W niemal trzech czwartych polskich rodzin prezenty dostanie każdy domownik - wynika z badania "Zwyczaje i wydatki świąteczne Polaków". Prezenty są coraz droższe - w przypadku dzieci ich wartość wzrosła o 15 zł w porównaniu z zeszłym rokiem, a jeśli chodzi o prezenty dla dorosłych, to będą droższe o ok. 10 zł.

Pod choinką najczęściej Polacy znajdą praktyczne prezenty - ok. dwie trzecie badanych deklaruje, że to właśnie główne kryterium, którym kieruje się podczas zakupów. 61 proc. ankietowanych chce z kolei, by świąteczny podarunek był dla obdarowanych zaskoczeniem i miłą niespodzianką.