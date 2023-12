W jeden dzień został recydywistą. Nie wszyscy uczą się na błędach

Co jest jednak zaskakujące, to fakt, że ten sam kierowca przekroczył prędkość tego samego dnia kilka godzin wcześniej. W powiecie kolneńskim, na terenie zabudowanym, jechał z prędkością 142 km/h, mimo że obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. Za to wykroczenie otrzymał mandat w wysokości 2500 złotych, 15 punktów karnych i stracił prawo jazdy na 3 miesiące.