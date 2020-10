W Niemczech masowo wykupują papier toaletowy i mydło. Strach przed ponownym lockdownem?

Na wiosnę w Niemczech gwałtownie wzrosła sprzedaż papieru toaletowego. Teraz jak widać trend jest podobny. Z badań Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że w tygodniu od 12 do 17 października, sprzedaż papieru toaletowego była prawie dwukrotnie wyższa od sierpnia 2019 do stycznia 2020 r. Jest to wzrost sprzedaży o 89,9 proc.