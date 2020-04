W sklepie 50 maseczek kosztuje 250 zł. Nic dziwnego, że Polacy szyją je niemal hurtowo

Maseczki ochronne są od kilku dni tygodniu traktowane jako jeden z towarów pierwszej potrzeby i nic nie zapowiada, by to się miało zmienić. Wprost przeciwnie – minister zdrowia Łukasz Szumowski dał do zrozumienia, że niewykluczone, że wkrótce może zostać wprowadzony wymóg noszenia ich w miejscach publicznych .

Przy tak ogromnym zainteresowaniu nie dziwi, że wzrosła ich cena z kilkudziesięciu groszy za sztukę jeszcze dwa tygodnie temu do nawet 4- 5 zł za zwykłą, najprostszą. Niektórzy sprzedawcy tyle właśnie oczekują za jedną dosłownie sztukę. Jeszcze kilka miesięcy temu oferta sprzedaży 50 maseczek za 100 zł nie miałaby racji bytu, a tyle dziś kosztują one w sieci Carrefour. Inna sprawa, że daje to 2 zł za sztukę, co i tak sytuuje to jako niezłą obecnie opcję.