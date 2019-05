W tej pracy nie będziesz się nudził. Firma szuka copywritera, fotografa i magazyniera. W jednej osobie

Nie możesz się zdecydować, czy dominuje u ciebie zmysł twórczy, czy raczej zamiłowanie do pracy fizycznej? Żaden problem, firma z Krakowa szuka copywritera, który między jednym a drugim tekstem poprzerzuca paczki. A w międzyczasie zrobi zdjęcia.

Doskonale, by kandydat do pracy znał ze dwa języki, miał prawo jazdy, bogate doświadczenie i marzył o pracy "w młodym, dynamicznym zespole". I żeby był otwarty na nowe wyzwania. W wersji ekstremalnej: by nie miał nic przeciwko temu, by popracować trochę przy biurku, a trochę w magazynie.