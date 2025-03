Nie trzeba jeździć do PSZOK-u. Gmina znalazła sposób na tekstylia

Wójt gminy Damnica, Paweł Obert, podkreślił w rozmowie z portalem, że nowe rozwiązanie ma pomóc osobom starszym i mniej mobilnym, które miałyby trudności z dostarczaniem odpadów do PSZOK-a . Odpady tekstylne mają być bezpośrednio odbierane z posesji mieszkańców.

Do tego rodzaju odpadów przygotowane będą specjalne przezroczyste worki, które zostaną przekazane sołtysom poszczególnych miejscowości, tak aby mieszkaniec mógł odebrać je w miejscu swojego zamieszkania. Co ważne, odpady tekstylne będą odbierane tylko w specjalnie do tego przeznaczonych workach.