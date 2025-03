Gminy zaostrzają kontrole. Na śmietnikach pojawiły się naklejki

Urzędnicy częściej kontrolują, czy i jak mieszkańcy segregują odpady. Wprowadzono system naklejek ostrzegawczych, które mają mobilizować do prawidłowej segregacji .

Od marca nowe zasady wprowadził Sędziszów Małopolski . Jest to system naklejek na pojemniki z nieprawidłowo posegregowanymi odpadami. Na wybranych śmietnikach pojawiają się czerwono-białe nalepki z napisem "Zła segregacja odpadów". Odpady oznaczone naklejką nie zostaną odebrane, a właściciel nieruchomości musi je ponownie posegregować.

Jeśli właściciel nieruchomości nie dostosuje się do zasad, odpady zostaną uznane za zmieszane. Informacja o tym trafi do właściciela i burmistrza. Jeśli nieprawidłowości będą się powtarzać, to zostanie nałożona podwyższona opłata za odbiór odpadów, wynosząca 47 zł miesięcznie za osobę.