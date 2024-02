W tych miastach mieszkania są najdroższe. Złe wieści dla kupujących

Wstępne założenia "Mieszkania na start"

O nowym programie wsparcia dla kredytobiorców mówił w tym tygodniu minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman na antenie Radia Zet. - Prowadzimy bardzo szerokie konsultacje dotyczące mieszkalnictwa. [...] To jest proces, nie da się go idealnie co do jednego dnia obliczyć - stwierdził.