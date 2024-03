W tym mieście mieszkania podrożały najbardziej. Co się stało?

Wielgo wyjaśnił, że łódzcy deweloperzy wprowadzili w tym roku do sprzedaży "dużą pulę drogich mieszkań". Jednocześnie wyprzedawały się głównie te najtańsze, co w jego ocenie przyczyniło się do wzrostu średniej ceny metra kwadratowego mieszkań pozostających w ofercie. Ekspert wskazał, że "w styczniu podwyżka przekroczyła 4 proc, a w lutym wynosiła już tylko 1 proc".