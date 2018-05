W tym roku jeszcze 5 dni ustawowo wolnych od pracy. Jak je rozplanować, by zyskać "długi weekend"

Przed nami jeszcze 5 dni ustawowo wolnych od pracy (plus dwa wypadające w niedzielę), ale jeśli mądrze połączymy je z przysługującymi nam dniami urlopu, możemy ugrać trzy długie weekendy, z których jeden trwać może aż 11 dni.

Wrzesień i październik nie zaowocują żadnymi dniami ustawowo wolnymi od pracy. Pierwsza możliwość jesienią pojawi się dopiero przy okazji Dnia Wszystkich Świętych, który przypada w czwartek. Wielu ludzi na pewno zdecyduje się wziąć wolne 2 listopada – i to nie tylko dlatego, że dzięki temu więcej czasu będą mogli spędzić w rodzinnych stronach, odwiedzając groby bliskich. Dni sąsiadujące z 1 listopada to czas wzmożonego ruchu na drogach, kiedy kierowcy tkwią w wielokilometrowych korkach. Nic dziwnego, że gdy to tylko możliwe, próbują tak "manewrować" kalendarzem, by do minimum ograniczyć poruszanie się samochodem.