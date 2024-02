W zimie jeździ Teslą, bo szkoda mu Passata. "Bardzo mądry człowiek"

- Ma napęd na cztery koła, więc jest dosyć rzadką wersją. I z uwagi na to, że w ubiegłym sezonie został mocno doinwestowany, to zaczęło mi się go robić szkoda i zimą teraz głównie jeżdżę nową Teslą, bo, jak wiadomo, Tesli nie szkoda. Dla takiego gościa jak ja Tesla nie jest jakimś obiektem westchnień, ale jest bardzo dobrym samochodem do jazdy na co dzień, którego absolutnie nie szkoda. Traktuję ją jak lodówkę albo mikrofalówkę. Czysto użytkowo po prostu, bez emocji - stwierdził.