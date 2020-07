Wakacje 2020. "Biedronkobus" wraca na trasę. Część kurortów mówi pomysłowi stanowcze "nie"

"Biedronkobus" wraca - będzie dowoził klientów do sklepu sieci w Łebie. Biedronka szykuje też inne udogodnienia dla klientów z kurortów: będą stoiska z napojami i lodami, a także sklepy czynne całodobowo. Również Lidl przygotowuje się na falę klientów w nadmorskich dyskontach i rekrutuje dodatkowych pracowników.

W Niechorzu póki co nie ma marketu Biedronki, Lidla czy Netto. Ale sołtys miejscowości Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk przekonuje, że nie jest potrzebny. Bo na miejscu jest sporo mniejszych sklepów spożywczych, jest też market Dino. A na większe zakupy można pojechać do na przykład oddalonego o kilka kilometrów Rewala. Dlatego Pawluk vel Mikołajczuk nawet nie chce słyszeć o pomysłach, aby w jego miejscowości pojawił się "Biedronkobus".

"Zyskają tylko korporacje"

Izabela Kogut, sołtys Pogorzelicy, nie ukrywa, że nie jest entuzjastką obecności wielkich sieci handlowych w jej kurorcie. Również dlatego, że sama prowadzi nieduży sklep spożywczy. - Jest czynny cały rok, nie tylko latem - zaznacza. Przyznaje: w Pogorzelicy nie jest tanio, ale to po prostu specyfika miejscowości turystycznych, nie tylko w Polsce. - W końcu przedsiębiorcy muszą zarobić przez 2-3 miesiące na cały rok - przekonuje.

- Nie jest lekko. My ciężko pracujemy. Sama nie pamiętam, kiedy byłam na plaży, chyba w zeszłym roku. Już widać zresztą, że ten sezon będzie trudny, wielu nie wytrzyma i mogą być upadłości po sezonie. To nie jest tak, że my chcemy, żeby było drogo. Musimy po prostu się jakoś utrzymać - opowiada Iwona Kogut.