Wakacje kredytowe dla wszystkich. "To absurd. Liczę na weto prezydenta"

- Wakacje kredytowe dla wszystkich to absurdalny pomysł - powiedział w programie "Newsroom WP" Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion. – Rząd może nie słuchać tego, co mówią banki, ale przed tym pomysłem ostrzega także Narodowy Bank Polski, kierowany przez prezesa Adama Glapińskiego. Tego głosu nie można lekceważyć. Został jeszcze pan prezydent, który jeszcze ustawy nie podpisał i mam nadzieję, że ją zawetuje. Wakacje kredyty dla wszystkich to przesada. Są ludzie, którzy brali kredyty 15 lat temu i mają jeszcze 15 lat spłacania rat przed sobą. Mieli wibor wyższy niż jest w tej chwili i po drodze dzięki spadkowi stóp procentowych zyskiwali. Dlaczego mają teraz mieć wakacje kredytowe? Nie pochwalam tego. Trzeba pomagać tym, którzy nie z własnej winy mają problemy, ale nie wszystkim, bo to absurd.

