Waloryzacja 2023. Część seniorów znów będzie musiała zapłacić podatek

Będzie waloryzacja kwotowo-procentowa

W 2023 roku rząd przeprowadzi waloryzację kwotowo-procentową. To oznacza, że seniorzy dostaną podwyżkę o 13,8 proc., ale zarazem nie będzie to mniej niż 250 zł brutto, czyli 227,50 zł "na rękę". Tym samym minimalna emerytura w 2023 roku ma wynieść 1588,44 zł - dotyczy to też renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej. Natomiast w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy ma to być 1191,33 zł.