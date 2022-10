Waloryzacja 2023. Jest decyzja rządu. Oto jakie podwyżki dostaną seniorzy

Tym samym minimalna emerytura w 2023 roku ma wynieść 1588,44 zł - dotyczy to też renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej. Natomiast w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy ma to być 1191,33 zł.