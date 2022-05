Waloryzacja emerytur w 2023 roku będzie rekordowa. To "zasługa" gigantycznej inflacji

Byłaby to kolejna rekordowa waloryzacja po tej z tego roku, która sięgnęła 7 proc. To efekt tego, że inflacja emerycka w 2021 roku wyniosła 4,9 proc. Od 1 marca 2022 roku kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrosła do kwoty 1338,44 zł, czyli o prawie 90 zł. Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do 1003,83 zł, świadczenie przedemerytalne do 1350,70 zł, a dodatek pielęgnacyjny do 256,44 zł.