Ważne zmiany dla rodzin od nowego roku. Zasiłki, dopłaty, alimenty i szczepienia

Rodziny w przyszłym roku czeka sporo zmian dotyczących zasad udzielania pomocy finansowej dla niepełnosprawnych, dopłat do czynszu czy dostępu do Funduszu Alimentacyjnego. Będą też zmiany w kalendarzu szczepień ochronnych.

Jak informuje " Fakt ", po raz pierwszy od 11 lat podniesione zostaną progi dochodowe uprawniające do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - z 725 do 800 zł na osobę. Zmiana wejdzie jednak w życie dopiero 1 listopada 2019 r. Ministerstwo Rodziny szacuje, że zyska na tym aż 60 tys. dzieci.

Ważniejsza będzie inna nowość - w 2019 roku wejdą w życie alimenty natychmiastowe. Pieniądze na dzieci mają być przyznawane już na pierwszym posiedzeniu sądu. Na jedno dziecko będzie to 460 zł, na dwoje - po 420 zł dzieci, a na troje lub więcej - po 380 zł.

W 2019 zwiększony zostanie zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna - z 520 zł do 620 zł. Z kolei świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z 1477 zł będzie podniesione do 1583 zł. Od 1 listopada wzrośnie też zasiłek pielęgnacyjny - z 184,42 zł do 215,84 zł.