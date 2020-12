TO JEST NOWE

Ważne zmiany od nowego roku. Dotyczą budowy domów

Od 1 stycznia 2021 roku w życie przepisy budowlane nazwane zbiorczo WT 2021. Wymuszą one spore zmiany w sposobie budowy domów i materiałów, z których będą one powstawać, a to ze względu na zaostrzenie norm dotyczących zapotrzebowania na energię.

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie przepisy budowlane nazywane powszechnie WT 2021 (zdj. ilustracyjne). Źródło: pixabay.com