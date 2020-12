Sylwester 2020. Lokale oferują przekąski na domówki. "Ludzie nas wspierają"

Od ponad dwóch miesięcy nie możemy wybrać się do restauracji, usiąść przy stoliku i zamówić jedzenia. Tak długi lockdown to dla lokali gastronomicznych codzienna walka o przetrwanie. Co prawda możliwe jest zamawianie jedzenia na wynos lub z dowozem, ale na satysfakcjonujące zyski z tego typu sprzedaży nie ma co liczyć. Restauracje robią, co mogą, aby zarobić i przetrwać ten trudny czas. Jednym z rozwiązań jest przygotowywanie zestawów przekąsek na sylwestrowe domówki.