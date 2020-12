Podwyżki w 2021 roku. Zobacz, co zdrożeje

Dla większości gospodarstw domowych będzie to ponad 10 zł miesięcznie. To jak 13. w roku rachunek za prąd.

– Sama opłata mocowa, o ile rząd nie zdecyduje się wprowadzić działań osłonowych, doda do inflacji konsumenckiej ok. 0,4 pkt proc. - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

Podatek cukrowy od 2021. Co i o ile zdrożeje?

- Z podatkami to jest tak, że bardzo rzadko płaci je tylko jedna strona, czyli tylko producenci, albo tylko konsumenci. Te koszty w całości nie zostaną przerzucone na kupujących, bo to by oznaczało wzrost cen o 35 proc. w niektórych kategoriach. Mówię tu o masowych napojach słodzonych w dużych butelkach. W warunkach tak silnego wzrostu cen doszłoby do bardzo silnego spadku popytu na te napoje, więc producenci nie mogą sobie na to pozwolić - mówił w programie "Newsroom" Jakub Olipra, analityk Credit Agricole.