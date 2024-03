Ważne zmiany w Karcie Dużej Rodziny. Od dziś wzrasta jedna opłata

Karta Dużej Rodziny to program zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Dzięki niej zarówno dorośli, jak i dzieci mogą korzystać m.in. ze zniżek na bilety kolejowe, darmowego wstępu do parków narodowych czy atrakcyjnych ofert u podmiotów prywatnych z różnych branż (np. spożywczej czy odzieżowej).