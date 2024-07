Ważny termin w ZUS. Czas na decyzję tylko do jutra

Zakład wyjaśnił, że osoba ubezpieczona, która dotychczas nie należała do OFE, a che, aby część jej składki była przekazywana do funduszu, powinna zawrzeć pierwszą umowę z wybranym otwartym funduszem emerytalnym. Ma na to cztery miesiące od momentu złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE lub zarejestrowania składki na subkoncie prowadzonym przez ZUS.