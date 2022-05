Wdowie emerytury doczekały się projektu ustawy. PiS poprze projekt Lewicy?

Opozycyjni posłowie z Lewicy złożyli w Sejmie projekt ustawy, która podnosi świadczenia wdów i wdowców. Choć propozycja zmian płynie z opozycji, to nie jest wykluczone, że zyska poparcie partii rządzącej, a być może poprą go również inne partie - przekonuje "Fakt". Dla seniorów, którzy stracili małżonka, zmiany te oznaczają setki złotych więcej do emerytury.