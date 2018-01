Weekendowe przerwy techniczne. Sprawdź, czy planuje je twój bank

Sobota i niedziela to ulubiony czas bankowych serwisantów, którzy właśnie wtedy zajmują się pracami modernizacyjnymi. Podobnie będzie w ten weekend.

Przyszły tydzień też może się dla nich rozpocząć niezbyt udanie: od poniedziałku, 15 stycznia, nie będzie bowiem możliwy dostęp do bankowości internetowej i mobilnej Euro Banku z urządzeń ze starym oprogramowaniem. Jak tłumaczy bank, chodzi o dostępy do bankowości internetowej dla komputerów z systemem Windows XP oraz za pośrednictwem starszych wersji przeglądarek internetowych oraz do aplikacji mobilnej na smartfonach z systemem Android poniżej wersji 4.1.2.

- Równolegle konieczne jest zaktualizowanie aplikacji eurobank mobile do najnowszej wersji (min. 1.16.3) - przypomina bank.