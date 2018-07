Wiadomo, gdzie kupować warzywa. W dyskontach wcale nie jest najtaniej

W hipermarketach za koszyk wybranych 12 warzyw zapłacimy ok. 50 zł, w supermarketach średnio tylko o 2 zł więcej, a w dyskontach – o ponad 7 zł. Największe rozbieżności występują w sieciach convenience. Tam też jarzyny są najbardziej kosztowne. Różnica między najtańszym a najdroższym kanałem sprzedaży to niemal 14 zł. Mocno zróżnicowane są także ceny poszczególnych produktów, które w niektórych przypadkach mogą przekraczać nawet 100%. W badanym okresie dotyczyły nie tylko ziemniaków i cebuli, ale również kalafiorów, papryki czerwonej czy pomidorów.

- Największe rozbieżności obserwujemy w handlu cebulą - 196 proc. i ogórkami zielonymi - 124 proc. W małych sklepach warzywa nie należą do asortymentu wybieranego przez klientów w pierwszej kolejności. Z tego powodu zróżnicowanie może być duże, a ceny w poszczególnych sklepach mogą się znacząco różnić. To wyjaśnia, czemu buraki, stabilne w pozostałych kanałach, w convenience dochodzą do niemal 110 proc. - podkreśla ekspert.

- Na pewno warzywa to ważne towary dla kanałów handlowych z wyjątkiem sklepów convenience. Jeśli sieci uda się tanio kupić konkretne artykuły, może zachęcić klientów do wyboru swoich sklepów. Często jednak przypomina to ruletkę. To, co rok wcześniej miało niezwykle niskie ceny, w tym sezonie może być droższe od średniej. Oczywiście możliwy jest scenariusz przeciwny. Warto też pamiętać o tym, że warzywa i owoce to kategorie o dużym udziale strat. A to z kolei może być elementem wizerunkowym. Zgniłe czy stare jarzyny nie tylko przyspieszają niszczenie sąsiadujących, ale też źle wyglądają. Dlatego jest to segment często monitorowany pod kątem jakości - podsumowuje Arkadiusz Cybulski.