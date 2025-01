Więcej niż na lokacie. Polacy "wykręcają" tak ponad 100 proc. zysku

Przypomnijmy, że PPK to program w ramach, którego pracownicy firm mogą oszczędzać na emeryturę. Zatrudnieni "wkładają" na swoje konto 2 proc. pensji, kolejne 1,5 proc. dokłada pracodawca. Do tego dochodzą jeszcze coroczne wpłaty bonusowe od państwa (250 zł w pierwszym roku i 240 zł w kolejnych). Z PPK pieniądze można wypłacić w każdej chwili . Opróżnianie konta przed ukończeniem 60. roku życia wiąże się jednak z utratą części zysków.

Taka konstrukcja programu sprawia, że okazuje się on być dla oszczędzających bardzo korzystny. Polski Fundusz Rozwoju policzył, że osoba odkładająca pieniądze od grudnia 2019 r. w zależności od funduszu operującego jej pieniędzmi, mogła zyskać od 126 proc. do 158 proc. Przyjęte w tym przypadku zarobki to 5300 zł brutto do końca 2023 r. i 7 tys. zł brutto od stycznia 2024 r.