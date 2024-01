Wiek emerytalny do zmiany? Ministra: to forma dyskryminacji

Aktualnie obowiązujący system emerytalny przewiduje, że prawo do emerytury uzyskuje się po osiągnięciu określonego wieku - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że każda osoba, która była ubezpieczona emerytalnie, po osiągnięciu tego wieku ma prawo do emerytury. Wysokość emerytury zależy od długości okresu opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne. Minimalna emerytura przysługuje, zasadniczo, kobietom z okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym co najmniej 20 lat i mężczyznom z co najmniej 25-letnim takim okresem.