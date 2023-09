Coraz więcej ofert pracy. Emerytalna rewolucja w Polsce

Przybywa ofert dla silversów. Kuszą ulgi

Z wewnętrznych statystyk serwisu OLX Praca wynika, że przybywa ofert skierowanych do silversów. Najwięcej ogłoszeń dotyczy pracy w gastronomii i transporcie. Nieco mniej w roli sprzedawcy, magazyniera czy przy produkcji. Pojawiają się za to oferty z obszaru IT (tester aplikacji mobilnych, technik-wdrożeniowiec IT). Ciekawostką jest to, że w większości kategorii ogłoszenia oznaczone parametrem "zapraszamy seniorów" odnotowują większe zainteresowanie.