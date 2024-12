Inwestycja w Nowej Soli ma zostać sfinalizowana do 2028 r. Jej koszt, jak zdradził rzecznik firmy w rozmowie z portalem Just Food, oszacowano na "dziewięciocyfrową kwotę".

Jak podaje portal, firma Toms Group pozostawi w Danii tylko jeden zakład produkcyjny – fabrykę słodyczy Helseholmen, gdzie będą powstawać lukrecje i żelki. Fabryka zlokalizowana w Nowej Soli zostanie zmodernizowana, rozbudowana i stanie się bazą ekspansji firmy. Stworzy ok. 90-100 nowych miejsc pracy.

Duński gigant większość swoich produktów sprzedaje w Danii, ale jest też obecny na rynkach całej Europy, a także m.in. Ameryki Północnej, Chin, Australii i Bliskiego Wschodu. W roku obrotowym 2023 koncern odnotował przychody w wysokości 1,7 mld koron duńskich (w przeliczeniu blisko miliard złotych) i zysk netto w wysokości 54,3 mln koron (ok. 31 mln zł), co oznaczało spadek o 25 proc. rok do roku.