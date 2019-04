Wielka wyprzedaż. Klarnet, autobus, ciężarówka - wszystko to tanio kupisz od wojska

Agencja Mienia Wojskowego czyści magazyny i sprawny wojskowy sprzęt wyprzedaje za bezcen. We Wrocławiu amatorzy militariów mogli kupić wojskowe samochody terenowe, ciężarówki, ale też klarnet, obój, saksofon i organy.

Wojskowi przekonują, że sprzęt z demobilu stanowi doskonałą inspiracje dla kreatorów mody i architektów wnętrz.

To była wyjątkowa licytacja, bo też i niezwykle zróżnicowana była oferta AMW we Wrocławiu, która ogłosiła przetarg na sprzedaż ponad 100 przedmiotów. Oprócz typowego asortymentu, jak odzież wojskowa, manierki, czy samochody. W stolicy Dolnego Śląska można było kupić też pakiet 186,67 m3 drewna wycinkowego.

Jako, że zyski ze wszystkich wyprzedaży i przetargów mienia powojskowego Agencja przekazuje na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, pracownicy AMW mocno przykładają się do tworzenia atrakcyjnych ofert. Doskonałym dowodem na to jest nowa akcja "Wszystko w twoich rękach". Na stronie Agencji oglądamy krótki film pokazujący, że wojskowe ciuchy to świetne źródło inspiracji.

"Szukasz nietypowych inspiracji? Potrzebujesz wyjątkowych tkanin do stworzenia autorskiej kolekcji ubrań? A może starej wojskowej skrzyni na drobiazgi lub wyjątkowej lampy naftowej do ogrodu?" - czytamy na oficjalnej stronie AMW.

- To nasza najnowsza kampania. Chcemy docierać z naszym mieniem ruchomym do wszystkich i w nieco mniej sztampowy sposób, niekoniecznie na modłę wojskową - mówi money.pl Małgorzata Weber z Agencji Mienia Wojskowego

Skuszeni - zapewne również kampanią - pojawili się w środę w AMW we Wrocławiu, gdzie otwarto oferty na wystawiony sprzęt. Ceny wywoławcze wahały się od 150 zł za pokrowce na manierki do 20 tys. zł za wspomniany pakiet drewna. Tradycyjnie już dużym zainteresowaniem cieszyły się wojskowe pojazdy.

Cena wywoławcza ciężarówek star zaczynała się już od 4 tys. zł, terenowy honker został wystawiony za 8 tys. zł, a na sanitarkę na bazie oldskulowego tarpana - trzeba było mieć co najmniej 6 tys. zł.

Ostatecznie trzy samochody Star-200 zostały sprzedane tylko nieco drożej od ceny wywoławczej. Dwa za 4122 zł, a trzeci za 4502 zł. Autobus Autosan H-10 za 12 tys. zł nie znalazł nowego właściciela. Podobnie stało się z honkerem i tarpanem. Jednak kupcy od ciężarówek muszą być zadowoleni. Musieli do ceny wywoławczej dołożyć jedynie kilkaset złotych.

Mały szpital albo zespół muzyczny

Wojskowi wystawili na sprzedaż również sprzęt medyczny w specjalnych pakietach. Ci, którzy marzą o założeniu zespołu muzycznego, mogli też kupić klarnety (400 zł), puzon (600 zł), saksofon (600) i elektroniczne organy (200 zł). Niestety dla AMW na muzykowanie na wojskowym sprzęcie nie było chętnego.

Podobny los spotkał również butle do tlenu, kule łokciowe, aparat do sztucznego oddechu, pasy noszowe i inne zestawy medyczne. Z kolei bardzo ostro licytowano pakiet zawierający 500 peleryn-namiotów koloru khaki wraz z omasztowaniem do tego niezwykłego sprzętu.

Cena wywoławcza 9 tys. zł została ostatecznie podbita aż do 11,3 tys zł. Kolejne licytacje już wkrótce, ale fani militariów nie muszą na nie czekać.

AMW mocno zmieniła się w ostatnich latach. W zeszły roku zadebiutowała w sieci, gdzie można kupić niemal wszystko - od slipów po 4 zł do butów pilota za 160 zł.

- W czerwcu 2018 uruchomiliśmy sklep internetowy, w którym suma zamówień przekroczyła już milion zł. No i jak każdy działamy w mediach społecznościowych, próbując nasze „minusy” przekuwać w „plusy” - mówi Małgorzata Weber z AMW.

Nasza rozmówczyni ma tu na myśli posty jak ten poniżej: "Gdyby ktoś szukał tanich okularów ochronnych, to już nie musi za nimi guglać. U nas znajdzie gogle i w ogóle.". Czy ten zachęcający do zakupu zaskakującego w demobilu sprzętu: "No to ciach! Zestaw dla miłośników starej szkoły fryzjerstwa wylądował w naszym e-sklepie. Ogolisz nim głowę i twarz, przy okazji nie dając się ogolić z pieniędzy". Gogle można mieć za 30 zł, zestaw fryzjerski wyceniono na 60 zł

AMW nie tylko wyprzedaje

Co ciekawe do zadań agencji, oprócz wyprzedawania starego sprzętu, należy też m. in. prowadzenie inwestycji budowlanych, zadania z zakresu zakwaterowania dla żołnierzy i zarządzania nieruchomościami, realizacja programu „Tanie wczasy” dla wojskowych i ich rodzin czy nawet organizowanie międzynarodowego obozu młodzieżowego.

W zasobach agencji znajduje się też mnóstwo nieruchomości, które odsprzedaje deweloperom czy dużym spółkom. Jednak najciekawszą spółką w ramach tej instytucji jest AMW Hotele. To sieć kilkunastu placówek w największych miastach w Polsce. Wśród nich jest Zamek Czocha.