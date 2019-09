Witamina C może nam szkodzić. Ekspert zdradza niewygodną prawdę

Producenci suplementów diety i żywności nieustannie przekonują nas, że warto kupować produkty wzbogacane witaminą C, bo pomaga na wszelkie dolegliwości. Okazuje się jednak, że robią nam krzywdę, bo jej nadmiar może negatywnie wpływać na nasz organizm.

Witamina C jest chętnie wykorzystywana przez producentów do reklamy ich produktów. (iStock.com)

"Z dodatkiem witamin", "źródło witaminy C" - to chwytliwe hasła, które pojawiają się na opakowaniach soków, cukierków dla dzieci, kisieli czy galaretek. Traktujemy to jako atut, bo utarło się przekonanie, że powinniśmy spożywać dużo witaminy C. Podobno zawsze nam pomoże, nigdy nie zaszkodzi, jest idealna na przeziębienie, a jej nadmiaru organizm pozbędzie się w naturalny sposób. Okazuje się, że prawda jest inna.

Wybrałam się do sklepu, aby zobaczyć, na ilu produktach spożywczych znajdę informację o dodatku witaminy C. Jest ich naprawdę sporo. Niektóre soki owocowe, nie dość, że naturalnie zawierają duże ilości tego składnika, to dodatkowo jeszcze się je nim "wzbogaca".

Kolejne kroki skierowałam do apteki. Chwila w kolejce wystarczyła, by zobaczyć, że witamina C w tabletkach jest w zasadzie stałym dodatkiem do zakupów leków. Zapytałam farmaceutki, czy mimo tego, że nie robiłam badań i nie wiem, czy brakuje mi tego składnika, mogę go suplementować. - Oczywiście, nic się nie stanie, proszę brać. Nawet jak spożywa jej pani dużo, to potem "wysiusia". Na co dzień polecam mniejszą dawkę, a na przeziębienie nawet kilka razy więcej niż zwykle - powiedziała z entuzjazmem farmaceutka.

Skontaktowałam się w tej sprawie z prof. dr. hab. n. farm. Markiem Naruszewiczem, który napisał ekspertyzę do raportu NIK dotyczącą dodatków do żywności. Naukowiec twierdzi, że spożywamy za dużo witaminy C, co może mieć opłakane skutki dla naszego zdrowia.

Przybliżyłam mu moją wcześniejszą rozmowę z panią z apteki. - To nieprawda - szybko zripostował. - Farmaceutka nawet nie zapytała, czy ma pani jakieś problemy zdrowotne, a witamina C nie jest wskazana dla osób z zaburzeniami żołądkowymi, bo powoduje zakwaszenie organizmu. Dodatkowo może przyczyniać się do powstawania kamieni w nerkach - dodał specjalista.

Zaznaczył także, że nie ma żadnych badań potwierdzających lecznicze właściwości tej witaminy. - Teraz mówi się bzdury, że witamina C może leczyć nowotwory, a ten składnik zmniejsza działanie chemioterapii, mało tego - jej nadmiar obniża działanie leków przeciwbólowych. Morfina działa ok. 4 godzin, a nadmiar witaminy C skraca jej działanie nawet do 40 minut. O tym się głośno nie mówi, bo rynek suplementów i produktów wzbogacanych witaminą C jest ogromny i stoją za nim wielkie pieniądze - stwierdził prof. Naruszewicz.

Zapytałam profesora, dlaczego w takim razie pani w aptece przekazała mi inne informacje. - To, co pani powiedziano, to bzdura. Tam pracują głównie technicy, którym zależy na sprzedaniu jak największej ilości suplementów i innych produktów. To nieetyczne i niemoralne - skomentował oburzony specjalista.

Profesor zwraca uwagę na to, że w Polsce mamy niedobory witamin z grupy B, a szczególnie kwasu foliowego, a nadmiar witaminy C hamuje wchłanianie tego ważnego składnika.

Ekspert podkreśla również, że nie tylko produkty spożywcze, które chwalą się na opakowaniu dodatkiem witaminy C, ją zawierają. - Ona jest wszędzie dodawana, prawie w każdym produkcie spożywczym znajdziemy ją w składzie jako "kwas askorbinowy". Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy w produkcie występuje razem z konserwantem - benzoesanem sodu. Wtedy tworzy się rakotwórczy benzen, który powoduje niealkoholowe stłuszczenie wątroby - ostrzega.

Bez problemu znalazłam w sklepie napój o smaku pomarańczowym, które miał oba te składniki.

