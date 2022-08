Włosi nie chcą amerykańskiej pizzy. Słynna firma zwija biznes

To już koniec Domino's Pizza we Włoszech - informuje we wtorek agencja Bloomberga. Firma odważyła się wejść do ojczyzny pizzy w 2015 roku i miała ambitny plan. Amerykanie chcieli mieć we Włoszech aż 880 lokali. Liczyli, że przyciągną klientów usługą dowozu pizzy do domu, a także nieco odmiennym stylem samej potrawy, który dopuszcza na przykład ananasa jako jeden z dodatków - komentuje portal.