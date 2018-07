Włoskie firmy na polskich drogach. Kolejne opóźnienia

Włoskie firmy przedstawiają najtańsze oferty, później nie dotrzymują terminów i opóźniają przetargi. Salini zapowiedziało prawie rok opóźnienia w budowie pięciu kilometrów drogi.

Włoska robota na polskich drogach kojarzy się z włoskim strajkiem. Firmy niby robią co do nich należy, ale tempo prac jest irytujące. "Przeboje" są także z samymi przetargami.

13-kilometrowy odcinek obwodnicy Łomży białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych powierzył włoskiej firmie Impresa Pizzarotti, która zażądała 443 mln zł – ponad dwukrotnie mniej niż zakładał kosztorys GDDKiA. Decyzję zaskarżyła konkurencja, co zmusiło GDDKiA do ponowienia procedury. Impresa Pizzatori znów została wybrana na wykonawcę, jednak przed podpisaniem kontraktu trzeba było poczekać na ewentualne skargi. Faktycznie, znów pojawili się niezadowoleni. Tym razem była to jednak... sama firma Pizzarotti, która zakwestionowała własne zwycięstwo.