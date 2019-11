Wniosek o 500 plus. Kompendium wiedzy i najważniejsze informacje

Świadczenia socjalne w postaci 500 plus stały się sztandarowym programem Zjednoczonej Prawicy, który z założenia wymierzony jest w walkę z ubóstwem. Wraz z biegiem poprzedniej kadencji nanoszono jednak zmiany, ostatecznie poszerzając program na kolejne grupy społeczne.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wniosek o 500 plus. Kompendium wiedzy i najważniejsze informacje (Shutterstock.com, Fot: shutterstock.com)

Wniosek o 500 plus. Kompendium wiedzy na temat świadczenia. Podstawowe założenia i zmiany w programie "Rodzina 500+"

Jedną z istotniejszych zmian jest tegoroczna, która od 1 lipca uwzględnia świadczenia wychowawcze z programu "Rodzina 500+" na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Dzięki temu ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli blisko 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.

Przypomnijmy jednocześnie, że w obu przypadkach - 500 plus dla osób niesamodzielnych i 500 plus dla rodziny - moment otrzymania przysługującej kwoty zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

Najbliższe terminy zamieszczone na rządowej stronie programu pod adresem gov.pl: Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Oglądaj: 500 plus. Bartłomiej Sienkiewicz przyznaje się do błędu. "Przepraszam, że nie zdążyliśmy z 500 plus"

Jednocześnie jak powszechnie już wiadomo, zniesione zostało kryterium dochodowe, które do niedawna ograniczało liczbę osób, którym przysługiwało świadczenie. To oznacza, że obecnie rodzice nie muszą dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku został więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej można składać wnioski również drogą elektroniczną.

Wniosek o 500 plus. Kompendium wiedzy i najważniejsze informacje. Szczegóły świadczenia dla osób niesamodzielnych

Tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych oficjalnie nosi nazwę "świadczenia uzupełniające dla osób niesamodzielnych". Przysługuje ono tym mieszkańcom regionu, i całego kraju, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji, a stało się to na skutek choroby, urazu lub wieku. By otrzymać świadczenie należy najpierw wypełnić specjalny formularz. Do wniosku o "500 plus dla emerytów" trzeba będzie dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Może to być orzeczenie o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

o niezdolności do samodzielnej egzystencji;

o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji

Z założenia 500 plus dla emerytów i niepełnosprawnych miało przysługiwać jedynie osobom, które pobierają najniższą emeryturę (935 zł netto). Skorzystać miało z niego 300 tys. osób, jednak Senat zaakceptował poprawki zgłoszone przez PiS, które podnoszą limit dochodowy z 1100 zł do 1600 zł. Tym samym programem 500 plus dla osób niesamodzielnych zostanie tym samym objętych łącznie ok. 850 tys. osób.

Raz po raz pojawiają się kolejne propozycje poszerzenia programu socjalnego wokół 500 plus. W zeszłym roku wdrożono tym samym świadczenie na szkloną wyprawkę w postaci dodatkowych trzystu złotych na dzieci w wieku szkolnych, a już teraz słychać głosy o tzw. 500 plus dla turystyki, które miałoby z założenia ułatwić mniej zamożnym rodzinom wakacyjne wyjazdy. Dopiero co rozpoczęta kadencja pokaże jednak, ile z tych pomysłów uda się zrealizować w rzeczywistości.