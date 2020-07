Wojna wśród poszukiwaczy skarbów. "Chcą dla siebie złotego pociągu"

Wakacje to czas złotych żniw dla poszukiwaczy skarbów. Nie tylko profesjonalnych archeologów, ale i amatorów, nazywanych - od często używanego sprzętu - detektorami. – Archeolodzy chcą nas pozbawić prawa do poszukiwań, by dla siebie zagarnąć złoty pociąg, czy co tam jeszcze jest do wykopania – mówi nam Jacek Kozłowski, który na własną rękę prowadzi poszukiwania drogocennych znalezisk.

Poszukiwacze skarbów walczą z archeologami (Daniel Dmitriew / Forum)