Wraca podatek od handlu. Lewiatan apeluje o wstrzymanie procedury

Rada Ministrów nie zamierza czekać na prawomocny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i planuje przywrócić tzw. podatek od handlu już od 1 września. Konfederacja Lewiatan zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego o wstrzymanie procedury.

Rada Ministrów chce przywrócenia tzw. podatku od handlu detalicznego już od 1 września 2019 r., choć pierwotnie miało to nastąpić od 1 stycznia 2020 r. Sugeruje to wykaz prac legislacyjnych i programowych RM. Tym samym rząd nie zamierza czekać na prawomocną decyzję TSUE w sporze z Komisją Europejską .

Wyjątkowa procedura

Podatek jednak nie musiałby być uiszczony przez firmy do momentu zakończenia przewodu sądowego. W praktyce oznacza to, że każde przedsiębiorstwo, które zostanie objęte podatkiem, będzie musiało obliczać jego wartość i składać deklarację podatkową do 25. dnia każdego miesiąca. Jednak nie będą wpłacać należności na rachunek urzędu skarbowego, aż do momentu prawomocnego wyroku.