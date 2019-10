Wszystkich Świętych. Czytelnicy wspominają skandale związane z branżą pogrzebową

1 listopada dzień Wszystkich Świętych. To czas zadumy i wspomnień o najbliższych zmarłych. Niestety, dla wielu osób te wspomnienia są tragiczne. Po publikacji naszego artykułu, czytelnicy portalu WP Finanse zgłaszają kolejne przypadki skandalicznych zachowań osób związanych z branżą pogrzebową.

"W tym roku przeżyłam horror z jedną z firm pogrzebowych w Radomiu. W niedzielę Wielkanocną zmarła nasza ciocia, zadzwoniłam do firmy, poprosiłam o przyjazd. Wcześniej ciocię przygotowaliśmy, czyli umyliśmy i ubraliśmy. Przyjechała firma i zabrała ciocię, powiedzieli, żeby o nic się nie martwić. Następnego dnia, jako siostrzenica zmarłej z notarialnym upoważnieniem do reprezentowania mojej mamy, poszłam załatwiać formalności z zakładem pogrzebowym" - pisze pani Małgorzata.

"Pierwszy szok przeżyłam, gdy pracownik firmy sugerował, bym pod dokumentami podpisała się imieniem i nazwiskiem mojej mamy, czego odmówiłam. Później było tylko gorzej. Firma miała wszystko załatwić, a to ja musiałam dzwonić między kościołem a cmentarzem, bo firma pomyliła godziny i umówiła mszę i pogrzeb na cmentarzu na tę samą godzinę" - czytamy w zgłoszeniu przesłanym do nas poprzez #dziejesie przez panią Małgorzatę z Radomia.

"Na drugi dzień zniknęła tabliczka znamionowa z grobu, po tygodniu zniknął grób. Osoby odpowiadające za cmentarz stwierdziły, że to rodzina zmarłej samowolnie odkopała grób i starała się umieścić trumnę w grobie pod istniejącym już pomnikiem. Sprawa była zgłoszona na policji i w sądzie, ale przez układy biznesowo-rodzinne zostało to zamiecione pod dywan. Teraz tak naprawdę nikt nie wie, gdzie jest pochowana ciocia" - oburza się pan Andrzej.

W przesyłanych do nas zgłoszeniach obrywa się także kościołowi i księżom. "Dwa tygodnie temu, po bardzo długiej i ciężkiej chorobie, zmarła moja teściowa. Teść nie pracował, brał zasiłek pielęgnacyjny, bo teściowa wymagała ciągłej opieki. Dodatkowo, jak to na wsi, nie przelewało się. Postanowiłem napisać, aby pokazać jak instytucja kościelna zdziera z biednych ludzi pieniądze. Sam ksiądz za godzinę pogrzebu wziął tysiąc złotych. Kościelny, nie wiem nawet za co, wziął 300 zł, podobnie jak organista. Wszystko rzecz jasna do ręki, nieopodatkowane. Sakramenty powinny być bezpłatne, a dochody opodatkowane" - żali się pan Paweł.