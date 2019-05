Wybory do europarlamentu. Zobacz, o jaki pensje walczą posłowie

6800 euro na rękę, czyli około 29 tys. zł – tyle zarabia europoseł. Oto jakich fortun dorobili się nasi reprezentanci.

Ponad 30 proc. więcej niż prezydent RP zarabia średnio europoseł i to tylko jeśli mówimy o gołej pensji – pisze dziennik "Fakt". Prócz wynagrodzenia na poziomie 6800 euro na rękę, za każdy dzień pobytu w Brukseli przysługuje 320 euro diety – to ok 27,5 tys. nieopodatkowanego dochodu ekstra.