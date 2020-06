Wyciek danych w Decathlonie. Sklep zawiadamia klientów o sytuacji

Według informacji podanych przez portal Niebezpiecznik, Decathlon wysyła wiadomości do klientów z informacją o wycieku numerów telefonów. Jak tłumaczy firma w wiadomości, 27 kwietnia "doszło do nieuprawnionego zalogowania się do systemu" jednego z podwykonawców. Chodzi o sieć informatyczną, która jest odpowiedzialna za wysyłanie wiadomości SMS do klientów.