Wyłudzenia odszkodowań. Każdego roku w ręce oszustów trafia 4 mld zł

4 mld zł rocznie pada łupem oszustów

"W Polsce w 2020 r. wypłacone odszkodowania wyniosły 17,4 mld zł z ubezpieczeń na życie i 22 mld z pozostałych. 10 proc. od tego to 4 mld zł" - podaje dziennik. Jeśli szacunki są trafione, "to tyle pieniędzy pada co roku w Polsce łupem oszustów".