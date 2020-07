Wyniki Eurojackpot. Kumulacja rośnie dalej

W piątkowym losowaniu do wygrania było 205 mln zł. Niestety, tego dnia nikomu szczęście nie sprzyjało. To oznacza, że za tydzień do wygrania będzie 260 mln zł.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wielka kumulacja w Eurojackpot. (Flickr, Fot: Tim Reckmann CC BY-SA 2.0)