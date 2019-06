Wyniki Lotto już znane. Tym razem bez głównej wygranej

Znowu się nie udało, znowu nikt nie trafił "szóstki". Po sobotnim losowaniu Lotto kumulacja urosła do 15 mln zł. Do wygrania jest równowartość 30 mieszkań w Warszawie oraz blisko 90 nowych mercedesów.

3, 22, 35, 36, 41 i 43 - to wyniki sobotniego losowania Lotto. Jak wynika z danych Totalizatora Sportowego szczęście nie uśmiechnęło się jednak do nikogo, nikt nie trafił "szóstki".

W sobotę nikomu nie udało się również wygrać w Lotto Plus. Tutaj wylosowane liczby to: 1, 4, 6, 10, 24 i 30.

We wtorkowym losowaniu do wygrania będzie już 15 mln zł. Kumulacja rośnie nie przerwanie od 1 czerwca. Wtedy do jednego z graczy powędrowało 2,7 mln zł.

Na co wystarczy 15 mln zł? To równowartość mniej więcej 30 mieszkań w Warszawie. To pieniądze, które pozwolą również na kupienie blisko 90 nowych mercedesów o wartości 170 tys. zł każdy. To środki, które statystyczny Polak zarobi w ciągu… 250 lat, o ile w ciągu miesiąca zarabia średnią pensję w wysokości 5 tys. zł.