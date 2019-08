Wyprawka szkolna 2019. Ostatnia niedziela handlowa przed rozpoczęciem roku

Rok szkolny 2019/2020 za pasem, pora na zakupy. Co kupić? Gotowy zestaw szkolny czy świecący plecak na raty i resztę oddzielnie? Abyście nie biegali gorączkowo w weekend w poszukiwaniu ostatnich brakujących elementów szkolnej wyprawki, przygotowałam dla was subiektywny przegląd gazetek handlowych.

A co jeśli nie w zestawie? W wersji "na bogato" w Carrefourze można np. kupić świecący plecak za 250 zł (który można wziąć też na raty). I nie chodzi tylko o "bajer". Jest nieco droższy, ale za to daje poczucie bezpieczeństwa wieczorem, gdy dziecko będzie widoczne widoczne z daleka.

Do szkoły warto brać także zdrowe drugie śniadania. Jeżeli chodzi o pudełka śniadaniowe, to najciekawszą ofertę znalazłam w gazetce Pepco.

Po kapcie polecam udać się do Pepco lub Carrefoura. Chyba, że dziecko chce zadać szyku świecącymi butami – wtedy warto zajrzeć do Lidla.

Jeżeli wasze dziecko idzie do klas 1-3 i potrzebuje zeszytów 16-kartkowych, to prawdopodobnie nie znajdziecie ich w Biedronce – a przynajmniej sieć nie chwali się nimi w gazetkach. Za to są np. w Lidlu.

Szukając eko-klejów (cokolwiek by to "eko" nie znaczyło w przypadku tego typu produktu) warto udać się do Aldi. Jeżeli nie zależy nam na "eko" znaczku, możemy pójść do Biedronki czy też E.Leclerca. Porównując ceny nożyczek - najkorzystniej wypada E.Leclerc.