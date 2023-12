Wysyp ofert pracy przed świętami. Sklepy szukają pracowników na już. Oto stawki

Zarobki magazynierów są zróżnicowane. Na ich wysokość wpływają takie czynniki jak staż pracy, zakres obowiązków, doświadczenie czy lokalizacja magazynu. Według serwisu wynagrodzenia.pl przeciętne wynagrodzenie stanowisku magazyniera to 4490 zł brutto, co daje 3391 zł netto. Zdecydowanie częściej magazynierami są panowie. Kobiety to 11 proc. ogółu magazynierów pracujących w Polsce.