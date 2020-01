Wywóz śmieci. Kompostownik obniży opłatę

Opłaty za wywóz śmieci rosną drastycznie. Jest jednak sposób na obniżkę ceny, trzeba tylko przy swoim domu postawić kompostownik.

Za wywóz śmieci płaci się coraz więcej, wpływ mają na to m.in. nowe obowiązki nakładane na gminy. Zgodnie z unijnymi wymogami, co najmniej połowa wszystkich odpadów musi trafić do recyklingu, dlatego najwięcej płacą ci, którzy nie segregują śmieci.