Wyższe OC dla tej grupy. Czy to możliwe? Połowa "za"

Niemal 40 proc. Polaków uważa, że kierowcy w wieku 18-24 lata powinni płacić więcej za ubezpieczenie OC niż obecnie. Prawie co drugi zwolennik tego rozwiązania opowiada się za podwyżkami w granicach 20-50 proc., a co trzeci – do 20 proc.

